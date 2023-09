Quinze minutes de chants homophobes au Parc des Princes pendant PSG-OM

Le délégué interministériel à la lutte en France contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), Olivier Klein, s'est dit lundi «choqué» par les chants homophobes entonnés dimanche soir lors du match OM-PSG et a souhaité que des sanctions soient prises. «Très choqué par les insupportables chants homophobes entendus au Parc des Princes lors du #PSGOM», écrit-il sur son compte «X» (ex-Twitter) au lendemain de la rencontre entre le PSG et l'OM au Parc des Princes.