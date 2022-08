Russie : Quinze morts dans une collision entre un minibus et deux camions

Quinze personnes ont été tuées dimanche dans une collision entre un minibus et deux camions dans la région russe d’Oulianovsk.

Quinze personnes ont été tuées dimanche dans une collision entre un minibus et deux camions dans la région russe d’Oulianovsk (Volga), ont rapporté les agences de presse russes. Selon des témoins cités par les agences, un camion est sorti de sa voie en entrant en collision avec un minibus qui circulait en sens inverse, près du village de Nikolaïevka. Au moment de l’accident, le minibus a également été frappé à l’arrière par un autre camion.

Trois autres personnes – deux hommes et une femme – ont été hospitalisées dans un état grave, a écrit sur Telegram le gouverneur de la région d’Oulianovsk, Alexeï Rousskikh. Les violations des règles de sécurité routière sont fréquentes en Russie, où plusieurs accidents de car meurtriers se sont produits ces dernières années. En janvier, cinq personnes ont été tuées et 21 blessées lors d’un accident de bus dans la région de Riazan, à environ 270 km au sud de Moscou. En décembre 2019, un bus avec une quarantaine de passagers à son bord a chuté dans une rivière gelée dans la région de Zabaïkalsk, en Sibérie, faisant 19 morts et 21 blessés.