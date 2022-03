Quitte à migrer, autant le faire dans les règles

LUXEMBOURG - Dès octobre, l'Europe

prévoit un «bureau des

migrations» au Mali.

Le Luxembourg teste

déjà le principe avec

le Cap-Vert.

Luxembourgeoise d'origine cap-verdienne, Céleste connaît bien le problème. Dernièrement, elle a reçu la visite d'une fille de quatorze ans. «Celle-ci voulait rejoindre son père au Luxembourg. Car sa grand-mère ici devient trop âgée pour s'occuper d'elle». Cela inquiétait Céleste car «la petite ne parle aucune des langues locales et ne savait pas où se trouvait le pays». Au final, l'ado partira bien au Luxembourg. Et y prendra la nationalité grâce à son père. Ce qui lui permettra si elle ne trouve pas ses marques de repartir en internat au Cap-Vert sans crainte de ne pouvoir revenir au Luxembourg plus tard. Et c'est exactement là le rôle de l'agent de coopération, faire en sorte que les candidats à la migration au titre du regroupement familial partent en connaissance de cause, dans de bonnes conditions, et en toute légalité.