Evénement au ciné: Quizz, fous rires et surprises avec le Minions Fan Event

Événement au ciné : Quizz, fous rires et surprises avec le Minions Fan Event

Tente de remporter 2 places pour le Minions Fan Event, au Kinepolis Kirchberg le 29 Juin à 19h.

Événement au cinéma

Pour célébrer le retour de nos créatures jaunes préférées, L'essentiel te propose de remporter 2 places pour Minions Fan Event le 29 juin à 19h au Kinepolis Kirchberg. Découvre en avant-première le film «les Minions 2: il était une fois Gru», réalisé par Kyle Balda et Brad Ableson avec les voix de Gad Elmaleh et Claudia Tagbo.

Un retour dans les années 70 t’attend, jeans pattes d’éléphants et chevelure en fleur avec Kevin, Stuart, Bob et Otto, un nouveau parmi la bande. Tu as hâte de le découvrir? Participe à notre concours, le Fan Event c’est un quizz, des fous rires et des lots surprises qui n’attendent que toi.