M Pokora : «Quoi que je vive, je finis toujours tout seul»

Le chanteur français a du mal à se projeter dans une relation sentimentale à long terme. Il se dit plutôt défaitiste en amour.

«Quoi que je vive, je finis toujours tout seul. C'est parce que la routine me fait sans doute peur que j'ai du mal à m'installer dans une relation durable. Et au bout d'un moment, ça pète parce que j'angoisse», confie-t-il dans le magazine Podium. Je fais partie de ces mecs défaitistes qui pensent qu'on ne peut pas rester toute sa vie avec la même personne».

Son histoire la plus longue a duré deux ans

Malgré ses 30 ans, le juré de «The Voice Kids» ne ressent pas le besoin de se caser avec une femme, ni de fonder une famille. «Je pense que moi, je ne peux rester avec personne sur le long terme. J'ai rencontré des filles qui ont fait des efforts. Mais je voyais que ça allait me bouffer et je n'ai pas envie de forcer le truc, ce n'est pas ça ma vie. Ça doit couler de source», explique-t-il. «Autour de moi, on me dit: "Ça viendra tout seul". Je crois qu'ils se trompent ou, simplement, je ne suis pas prêt à faire ce qu'il faut pour tenir en couple».