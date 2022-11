Débat sur la corrida à «TPMP» : «Qu’on arrache les oreilles et la queue à ces messieurs!»

En plein débat politique autour de l’abolition de la corrida en France et alors qu’une proposition de loi pour la faire interdire a été retirée jeudi, les esprits se sont échauffés sur le plateau de «TPMP». Et pas à cause de l’affaire Louis Boyard. Cette fois, Cyril Hanouna avait invité le matador Marc Serrano et un journaliste passionné de corrida à débattre avec la militante Solveig Halloin. Cette dernière, qui avait maquillé son bras avec du faux sang, n’a pas tardé à confisquer la parole pour faire entendre son opinion.