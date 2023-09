Elle découvre en direct qu'elle est prise à la Star Ac'

Lola s’était préparée et conditionnée pour passer, mardi 26 septembre, une audition pour la «Star Academy». Sauf que derrière le rideau, ce n’est pas le jury qu’elle a découvert, mais Yann Barthès et sa bande de chroniqueurs. La surprise a été violente pour la Française, originaire de Bourgoin-Jallieu, commune non loin de Lyon. Devant les caméras de «Quotidien», sous les vivats du public, alors même qu’elle ne savait pas encore pour quelle raison elle se trouvait là, elle a fondu en larmes.

«Quand j’étais petite, je regardais les saisons avec mes parents»

Après avoir levé les bras en signe de joie et s’être ressaisie, Lola a expliqué avec un sourire radieux qu’elle venait d’une région où le rugby était roi, mais qu’elle ne le pratiquait pas. Plus sérieusement, elle a indiqué que dans la vie, elle dansait, faisait un peu de psychologie et gardait des enfants. Participer à la «Star Ac» était un rêve pour elle. «J’ai regardé la dernière saison, et quand j’étais petite, je regardais les saisons avec mes parents», a-t-elle confié, tout en précisant, qu’en plus, elle adorait Nikos Aliagas.