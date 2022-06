Etats-Unis: R. Kelly condamné à 30 ans de prison pour crimes sexuels

États-Unis : R. Kelly condamné à 30 ans de prison pour crimes sexuels

L’ancienne star du R&B avait été reconnue coupable de crimes sexuels en septembre 2021 pour avoir exploité des jeunes femmes durant plusieurs années, dont des mineurs.

Cette lourde peine contre le chanteur de 55 ans a été prononcée par le tribunal fédéral de Brooklyn. Le jury avait au préalable jugé l’auteur du tube mondial «I believe I can Fly» coupable de trafic sexuel, après l’avoir jugé pour extorsion, exploitation sexuelle de mineur, enlèvement, corruption et travail forcé sur une période allant de 1994 à 2018. En tout, il a été condamné pour neuf crimes fédéraux. Présent au tribunal au moment de la sentence, R. Kelly n’a pas fait de déclaration. Il a clamé son innocence tout au long du procès, qui a duré six semaines.