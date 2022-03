Lourdes accusations : R. Kelly maintient-il des femmes en esclavage?

Le chanteur américain de R'nB a démenti, lundi, des accusations selon lesquelles il maintiendrait six jeunes femmes en esclavage, contrôlant tous les aspects de leur vie.

Le célèbre chanteur de 50 ans, notamment connu pour la chanson «I Believe I can Fly», s'est déclaré «alarmé et dérangé» par ces accusations formulées par le site Buzzfeed, selon son avocate, Linda Mensch. «M. Kelly dément fermement ces accusations et s'emploiera assidûment et énergiquement à poursuivre ses accusateurs et à laver son nom», a-t-elle affirmé dans un communiqué.