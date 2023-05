Cour de justice de l'UE: Rabais fiscaux: Apple et l'UE s'affrontent à Luxembourg

L'affaire remonte à 2016. La commissaire à la Concurrence Margrethe Vestager avait frappé un grand coup contre le géant américain, en exigeant le remboursement de ces 13 milliards d'euros à l'Irlande, y voyant un rabais fiscal assimilable à une aide d'État illégale. La somme correspond aux bénéfices tirés d'un traitement fiscal favorable entre 2003 et 2014 dans ce pays où Apple avait rapatrié l'ensemble de ses revenus engrangés en Europe (ainsi qu'en Afrique, au Moyen-Orient et en Inde).

Coup de tonnerre en juillet 2020: le Tribunal de l'UE, saisi par Apple et l'Irlande, avait annulé la décision de la Commission européenne, qui joue le rôle d'autorité de la concurrence, infligeant un sérieux revers à Mme Vestager. La Commission avait annoncé deux mois plus tard former un pourvoi auprès de la Cour de justice de l'UE (CJUE), organe de dernière instance, pour tenter de faire annuler la décision du Tribunal.