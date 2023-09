Elle assume ses poils dans le dos

Getty Images via AFP

L’actrice Rachel Zegler sur le tapis rouge du Met Gala à New York, en 2021.

Rachel Zegler n’a pas l’intention d’épiler certaines parties de son corps si elle n’en ressent pas le besoin. Et tant pis si cela peut en déranger certains. Dimanche, un internaute indélicat l’a interpellée à ce sujet sur X. «As-tu finalement rasé les poils de ton dos?», lui a-t-il demandé en joignant à son message une photo de la star sur le tapis rouge du Met Gala, à New York, en 2021, où l’on voit bien sa pilosité dorsale.

Gardant son sang-froid, l’actrice américaine d’origine colombienne et polonaise lui a tout simplement répondu: «Non! Je pense que les poils sont naturels et cool». Ce n’est pas la première fois que la jeune femme de 22 ans, révélée dans le remake de «West Side Story», de Steven Spielberg, s’exprime à ce sujet. «Les poils de nos bras sont magnifiques et devraient être adorés», avait-elle dit en 2019.