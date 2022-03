Rachida Dati s'en ira la fleur au fusil

Pas de dépression post-natale en vue. La garde des Sceaux française, qui doit quitter le gouvernement pour se présenter aux élections européennes, dit qu'elle s'y investira à fond.

«avec énergie, enthousiasme et passion». À l'occasion de la cérémonie des voeux aux personnalités politiques et judiciaires à la Chancellerie, Rachida Dati a évoquer les élections européennes. C'est dans cet état d'esprit qu'elle devrait s'y présenter au printemps, après avoir quitté le gouvernement, a-t-elle déclaré.

"Je vais m'y investir avec énergie, enthousiasme et passion, comme je l'ai toujours fait et comme vous avez pu le remarquer dans toutes les tâches qui m'ont été confiées", a-t-elle ensuite assuré. Mais elle n'a pas précisé si elle quitterait la Chancellerie pour mener la campagne ou une fois élue au Parlement européen.