Droit luxembourgeois : Racisme et homophobie seront des circonstances aggravantes

LUXEMBOURG - La ministre de la Justice a présenté mercredi un projet de loi visant à introduire dans le code pénal une circonstance aggravante en cas de crime ou délit guidé par l'intolérance.

La ministre a indiqué que le texte s'inscrivait dans le cadre des recommandations émises par la Commission européenne dans la Stratégie européenne de lutte contre l’antisémitisme et de soutien à la vie juive. Il répondait aussi à la recommandation de l’ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) de mettre son droit pénal en conformité en prévoyant expressément que la motivation raciste et homo/transphobe constitue une circonstance aggravante pour toute infraction de droit commun.