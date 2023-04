Football en France: L'entraîneur du PSG accusé de racisme et d'islamophobie

Les accusations sont graves, elles ont fait l'effet d'une bombe dans le football français, mardi soir, et risquent d'animer les débats au cours des prochains jours. La radio RMC , et le journaliste indépendant Romain Molina , ont révélé un e-mail envoyé par le directeur sportif de l'OGC Nice, Julien Fournier, à sa direction, expliquant que Christophe Galtier se plaignait d'avoir «trop de joueurs noirs et musulmans dans l'équipe».

Selon l'extrait diffusé mardi soir dans la presse, Julien Fournier s'adresse à Dave Brailsford, directeur du football d'Ineos, propriétaire du club de Nice. Il lui relate une conversation qu'il a eue avec le fils et agent de Christophe Galtier, et l'entraîneur de Nice lui-même, et dit: «Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m'a dit: ''Vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit''. Une fois son agent parti, j'ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d'avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m'a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité de la ville et qu'en effet, on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l'équipe».