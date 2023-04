Polémique: Racisme, proxénétisme, trafic d'enfants: les notes vocales accablantes de Dylan Thiry

Instagram/Dylan Thiry

C'est un énième épisode de la guerre médiatique qui fait rage entre le rappeur français Booba et les influenceurs. Cette fois, c'est le Luxembourgeois Dylan Thiry qui est ciblé par l'artiste parisien installé à Miami. Sur son compte Twitter, Booba a lancé une bombe, en dévoilant une série d'enregistrements compromettants de Dylan Thiry, dans lesquels ce dernier semble expliquer le modèle économique d'un business qu'il souhaiterait lancer.

«Du coup, en fait, la p*te, on la recrute. On lui fait faire un Mym (réseau social pour adultes). Ouais, voilà, elle fait tout ce que tu peux imaginer sur Mym. Doigts dans la c*****, machin, tout ça, écarte les jambes, photos sexy et tout ça. Et en fait, on lui donne 20% (…)» explique-t-il, dans un message audio diffusé que Booba présente comme «le début d'une longue série».

«Ça veut dire que la meuf, elle va nous rapporter peut-être 60 000, que je vais diviser avec les autres gars. Et elle on lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte (…)» poursuit l'ancien candidat de Koh-Lanta dans le message. Mardi à la mi-journée, le tweet avait été vu 3,5 millions de fois et avait suscité de nombreuses critiques.

Dylan Thiry se défend

Des critiques auxquelles Dylan Thiry a répondu mardi, dans une story publiée sur Instagram. «J'ai quand même bonne mine pour quelqu'un qui est dans une sauce», lance-t-il d'un ton ironique, au volant de sa décapotable. Puis il ajoute : «Je vous explique, parce que beaucoup de personnes me demandent d'où sortent ces notes vocales», en défendant ce qu'il présente comme un projet qu'il aurait refusé.

«C'est rentré dans mon cerveau, j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas fait. Dieu en est témoin» avant de se lancer dans une tirade philosophique dont il a le secret: «Faites attention à votre entourage, les amis, je vous le dis du plus profond de mon cœur. Il y a des gens à qui cela peut faire du mal (…)».

Accusations de racisme et de trafic d'enfants

Mais Booba ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a dévoilé d'autres enregistrements très explicites, mais difficiles à contextualiser, sur lesquels Dylan Thiry ne s'est pas encore exprimé. «Kamel, le monteur, c'est le pur Arabe de m****, tu vois, c'est genre, en mode, vas-y, j'ai dit oui…» entend-on dans une courte séquence coupée brusquement. Puis un autre: «Même si c'est un Arabe, et t'as vu, j'ai du mal avec les Arabes, parce que, bon…» entend-on de ce qui ressemble à la voix de Dylan Thiry.

Dans un dernier extrait posté sur Twitter par Booba, l'influenceur luxembourgeois semble cette fois évoquer une affaire de trafic d'enfants. «Je fais en sorte de leur demander 100 000 euros, minimum, c'est vraiment le minimum (…), ils me donnent 100 000 euros et moi je fais tout pour qu'ils puissent adopter et du coup, sauver un enfant. (…) Les deux choses: un, je prends un gros billet, je ne dis pas que c'est pour moi, je dis qu'il y a à peu près 150 000 euros de documents à régler, je prends tout dans ma poche, et l'autre chose, c'est que ça sauve un enfant. Ce sont les deux trucs positifs», dit-il, en parlant d'une demande qui émanerait de l'influenceuse Jazz Correira, qui a récemment révélé qu'elle aurait besoin de 35 000 mensuels pour vivre.

Ces messages font écho à une vidéo que Dylan Thiry avait postée sur Instagram, dans laquelle il répondait aux questions de différents fans, à travers un outil dédié sur le réseau social. «On t'a déjà proposé de gagner de l'argent illégalement à Dubaï?» interroge un internaute.

Dans l'une de ses réponses, Dylan Thiry évoque les propositions qu'on lui aurait faites: «En fait, quand tu réfléchis, c'est clairement du proxénétisme» dit-il. Dans un autre extrait, il évoque une autre proposition sordide qu'on lui aurait fait lors de l'un de ses voyages humanitaires à Madagascar. «Il me dit, si tu connais des familles qui ont de l'argent et qui sont prêtes à adopter, toi tu peux t'en mettre plein les poches. Si tu nous amènes quelqu'un, tu peux prendre ton billet, 50 000, 100 000 euros, ça dépend (…)».

Ces dernières accusations risquent de faire couler beaucoup d'encre dans les prochaines heures, mais le principal intéressé, suivi par 1,6 million de personnes sur Instagram et récemment au centre de nombreuses polémiques, ne devrait pas tarder à réagir…