Raciste et homophobe, le livre d’un général italien fait scandale 

Dans son livre publié à compte d’auteur et intitulé «Le monde à l’envers», sorti le 10 août, Roberto Vannacci, 54 ans, ex-chef d’un corps d’élite des parachutistes et actuellement à la tête de l’Institut géographique militaire, se présente comme «un héritier de Jules César». Au cours de sa carrière essentiellement passée sur le terrain, le général Vannacci a été en poste en Somalie, au Rwanda, en Afghanistan et en Libye.

Vague de réactions indignées

«Chers homosexuels, vous n’êtes pas normaux, faites-vous une raison», est la phrase la plus citée par les médias de son livre, dans lequel il dénonce «des règles discutables d’inclusion et de tolérance imposées par les minorités». Il s’en prend violemment à la joueuse noire de volley Paola Enogu, qui joue dans l’équipe d’Italie: «Paola Enogu est de nationalité italienne, mais il est évident que ses traits ne représentent pas l’italianité».

Ces prises de positions ont suscité une vague de réactions indignées à gauche, alors que les parlementaires de droite et d’extrême droite restaient silencieux. «Les paroles et positions au ton raciste et homophobe du général Vannucci contredisent de manière flagrante les valeurs constitutionnelles et les principes démocratiques de la République», a commenté Piero Fassino, député du Parti démocrate (centre-gauche) et vice-président de la Commission Défense, cité par l’agence AGI.