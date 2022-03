Räikkönen chez lui sur le circuit belge de Spa

Le pilote finlandais de Ferrari Kimi Räikkönen a remporté dimanche pour la quatrième fois le Grand Prix de Belgique.

Après un début de saison difficile, Kimi Räikkönen a offert à Ferrari son premier succès de la saison, dimanche, au Grand Prix de Belgique. Sur un circuit de Spa-Francorchamps où il s'était déjà imposé trois fois (2004, 2005 et 2007), le Finlandais a fait étalage d'une totale maîtrise.

Auteur d'un départ canon qui l'a vu passer de la 6e à la 2e place, Räikkönen (Ferrari) a ensuite dépassé, en début de course, le surprenant Giancarlo Fisichella, auteur de la pole position sur sa Force India, pour ne plus lâcher la tête. Il a également su tirer profit d'un énorme accrochage provoquant les abandons de Jenson Button (Brawn GP), Lewis Hamilton (McLaren), Romain Grosjean (Renault) et Jaime Alguersuari (Toro Rosso) dès le premier tour.