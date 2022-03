Rafael Nadal accroché mais Nadal qualifié

Le triple tenant du titre espagnol s'est qualifié mercredi pour le deuxième tour de Roland-Garros en battant le Brésilien Thomaz Bellucci en trois sets 7-5, 6-3, 6-1

L'Espagnol était censé jouer lundi, le même jour que son grand rival Roger Federer, mais à cause du mauvais temps le match n'avait pu commencer que mardi, pour quelques minutes seulement avant une nouvelle averse.

Bellucci, gaucher comme Nadal, s'est bien accroché pendant la première manche. Mais comme souvent les adversaires du Majorquin, en surrégime en début de match, sa résistance s'est inexorablement effritée dans les deux suivantes, commettant de plus en plus de fautes directes (46 à 23 au total). «C'était un joueur qui venait de gagner beaucoup de matches à la suite. Les conditions étaient difficiles à cause du vent», a commenté Nadal à sa sortie du court.