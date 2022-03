Tennis : Rafael Nadal bat un record de John McEnroe

Le gaucher majorquin a aligné 50 sets d'affilée grâce à sa dernière victoire en huitièmes de finale du tournoi de Madrid.

Et deux de plus qui font cinquante sets! En remportant un 21e match d'affilée sur terre battue sans concéder de manche, jeudi soir à Madrid, Rafael Nadal a relégué aux oubliettes le record de John McEnroe. Le n°1 mondial a eu besoin de 1h44 pour mater la résistance de l'Argentin Diego Schwartzman (6-3, 6-4) et rallier les quarts de finale du Masters 1000 de la capitale espagnole. Mais c'est surtout l'impressionnante série de l'insubmersible espagnol qui fera parler. Avec désormais 50 sets empilés entre 2017 et 2018, il a fait mieux que «Big Mac». Depuis 1984 et sa plus belle année, le champion américain, reconverti commentateur télé, détenait le record du plus grand nombre de manche inscrites consécutivement sur une même surface (49 sur surface rapide).