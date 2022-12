Reconversion? : Rafael Nadal lance une chaîne hôtelière

Cette chaîne, baptisée Zel et inspirée du «style de vie méditerranéen», verra le jour courant 2023 avec un premier hôtel à Majorque, île de l'archipel espagnol des Baléares dont est originaire le tennisman de 36 ans et où a été fondé Melia en 1956. Le recordman du nombre de titres en Grand Chelem et le premier groupe hôtelier espagnol, qui exploite plus de 400 établissements dans le monde, détiennent conjointement cette société mais n'ont pas précisé sa structure actionnariale.