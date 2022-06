Tennis : Rafael Nadal sera bientôt papa

Selon le magazine espagnol Hola!, Xisca Perello, l’épouse du tennisman espagnol, serait enceinte. Il s’agirait du premier bébé du couple.

Rafael Nadal et son épouse Xisca Perello, photographiés ici en novembre 2021, seraient dans l’attente d’un heureux événement.

Mery Perello, plus connue sous le surnom de Xisca, serait enceinte. En effet, d’après le magazine espagnol, l’épouse de Rafael Nadal devrait bientôt offrir à son champion de mari le plus beau des cadeaux: leur premier enfant.

D’après la revue espagnole Hola!, Xisca Perello (33 ans) semblait avoir un ventre arrondi sur une photo prise à bord d’un yacht, sur lequel le recordman de victoires en Grand Chelem (22) et son épouse passent des vacances en compagnie d’amis, à Majorque.

«Évidemment que j’ai envie de fonder une famille»

Les rumeurs ont commencé à aller bon train, après la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool: Xisca était en effet apparue au stade dans des vêtements amples et portant un masque.

Rafael Nadal (36 ans) et Xisca Perello sont en couple depuis 17 ans, et ils se sont mariés en octobre 2019. «Rafa» Nadal n’a d’ailleurs jamais caché que le fait d’avoir des enfants était important à ses yeux. Ainsi déclarait-il en 2018 dans une interview accordée au même magazine Holà!: «Évidemment que j’ai envie de fonder une famille. J’aime les enfants et j’aimerais pouvoir les regarder faire ce qu’ils veulent dans leur vie».