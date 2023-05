Tennis: Rafael Nadal va-t-il manquer Roland-Garros?

«Demain (jeudi, NDLR), Rafa Nadal tiendra une conférence de presse à la Rafa Nadal Academy by Movistar à 16h00 (14h00 GMT). Sera alors communiquée sa décision de participer ou non à Roland-Garros ainsi que les raisons de son choix, quel qu'il soit», a indiqué l'Espagnol mercredi en début de soirée dans un communiqué transmis à la presse.

«J'ai été victime d'une grosse blessure en Australie (en janvier), au psoas. Je devais d'abord être absent entre six et huit semaines, mais on se dirige déjà vers la quatorzième (...) La situation n'est pas celle que l'on avait espérée. Nous avons suivi toutes les prescriptions médicales, mais pour une raison inconnue, la blessure n'a pas évolué comme on nous l'avait indiqué au début et on finit par se retrouver dans une situation difficile», avait expliqué Nadal dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, le 20 avril.