Evénement au Luxembourg: Rafael s'est mis à chanter et a fait fondre la mère et la sœur de Ronaldo

Rafael Matias avait déjà tout prévu pour son samedi soir: suivre à la télé le sacre du Benfica Lisbonne en championnat du Portugal de football. Mais une rencontre impromptue a fait basculer son plan, et pas des moindres. Vendredi, deux invitées bien particulières ont pris place à une table dans le restaurant des parents de Rafael, le «Vieille Ville» à Dommeldange. Elma et Dolores Aveiro, respectivement sœur et maman du footballeur Cristiano Ronaldo!