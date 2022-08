«Raisons médicales» : Rage Against the Machine annule sa tournée en Europe

Le groupe américain Rage Against the Machine (RATM) doit annuler sa tournée européenne pour des raisons médicales. Il devait passer notamment en Belgique et en Allemagne.

Getty Images via AFP

Le groupe américain Rage Against the Machine (RATM) doit annuler sa tournée européenne pour des raisons médicales, a-t-il annoncé jeudi sur ses réseaux sociaux. Le groupe phare de la fusion metal-rap, auteur des hits «Killing in the name» et «Bulls on parade», devait notamment se produire pour une journée spéciale du festival Rock en Seine le mardi 30 août, en région parisienne. Mais également en Belgique et en Allemagne début septembre.

Il s'agissait d'un évènement, puisque la tournée mondiale de retrouvailles de RATM programmée en 2020 n'avait pu se produire comme prévu en raison de la crise sanitaire. «Rage Against the Machine terminera sa tournée au Madison Square Garden (à New York, NDLR) les 11, 12 et 14 août», a précisé le groupe sur son compte Twitter, alors que son chanteur Zack de La Rocha s'était blessé à la jambe lors d'un concert à Chicago en juillet.

Ce dernier doit ensuite «rentrer chez lui pour du repos et de la rééducation», poursuit le communiqué.