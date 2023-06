Ils proposent une solution pour la raie des fesses apparente

«Plombiers, on protège vos arrières.» C’est la promesse faite par Canac dans une vidéo publiée en ligne le 2 juin. La chaîne de quincaillerie canadienne y présente le denim de la dignité, un jean conçu pour cacher le sillon interfessier lorsque la personne qui le porte se baisse. «Confort absolu pour votre taille et confort absolu pour les yeux de ceux qui vous regardent», garantit Canac.

Coup de com’ assumé

Un concept original devenu viral sur internet, mais qui s’est avérée n’être qu’un coup de communication orchestré par la chaîne de magasins, adepte des campagnes publicitaires décalées, et l’agence marketing lg2. Conçu par une couturière canadienne pour l’occasion, le denim de la dignité ne sera donc pas commercialisé dans les magasins de la chaîne. «Quincaillerie et vêtements ne font pas bon ménage», assure Patrick Delisle, directeur marketing de Canac, au quotidien «Le journal de Québec».

Le Canadien révèle néanmoins avoir été approché par des personnes intéressées à produire et commercialiser ce modèle de jean à large échelle. «Si quelqu’un veut prendre la balle au bond, on serait bien heureux, assure-t-il. On n’a aucune intention de faire de l’argent avec ça!»