Banque : Raiffeisen poursuit sur sa lancée

LUXEMBOURG - À regarder ses résultats, la Banque Raiffeisen continue son chemin, loin des soubresauts financiers.

Peu concernée par la crise de 2008, elle continue de croître début 2010. Au premier semestre, Raiffeisen affiche un résultat net de 9,3 millions d'euros, 12,1% de plus qu'au premier semestre 2009. Les dépôts de la clientèle progressent de 13,4% sur la même période, à 4,26 milliards d'euros. Raiffeisen note que la concurrence s'est accrue sur le marché de la banque de détail mais le président de son comité de direction, Ernest Cravatte, estime ne pas avoir perdu de clients. Et la banque a continué à embaucher et a créé 21 emplois début 2010, ce qui porte ses effectifs à 503.