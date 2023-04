Banque au Luxembourg: Raiffeisen «récolte les fruits de sa prudence»

Dans le détail, Raiffeisen indique avoir renforcé ses fonds propres et avoir poursuivi l’application d’une «stricte» politique de prudence en matière de gestion des risques du portefeuille de crédits. Cela lui a permis de compenser la hausse de 8% de ses coûts d'exploitation. Raiffeisen «poursuit ses investissements, afin de moderniser son système informatique et de renforcer ses effectifs», précise l'établissement, qui emploie environ 650 salariés.

S'agissant de ses activités de financement, les crédits à la clientèle sont en progression de 4,2%. «Le financement de l’accès à la propriété immobilière reste la principale activité de la banque et affiche une croissance de 4,7%», note Raiffeisen. La banque coopérative accompagne aussi les entreprises luxembourgeoises – et notamment les PME – dans leurs projets d’investissement. «Ce segment est en hausse de 3,8% par rapport à 2021», écrit le groupe. En complément, Raiffeisen souligne avoir financé plusieurs projets communaux et paraétatiques «d’envergure», un segment «en augmentation de 20% en un an».