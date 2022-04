Banque au Luxembourg – Raiffeisen sur son rythme de croisière

(de g. à d) Éric Peyer, membre du comité de direction de Raiffeisen, Yves Biewer, président du comité de direction, Laurent Zahles, membre du comité de direction et Jean-Louis Barbier, membre du comité de direction.

Pour la première fois, la banque coopérative publie une somme de bilan dépassant les 10 milliards d’euros (+ 5,4% sur un an) et des commissions nettes franchissant les 30 millions. Le résultat net s’établit à 19,8 millions d’euros, soit un 1 million de plus par rapport à l’excercice précédent (+5,5%), dans la continuité de la croissance observée ces dix dernières années.