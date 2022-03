Accident : Ralentissements sur l'A3

LUXEMBOURG - Un accident sur l'A3 en direction de la France a provoqué cet après-midi quatre kilomètres de bouchon, au niveau de la sortie Dudelange-Centre, Croix de Bettembourg.

Vers 15h40, un camion et un véhicule sont entrés en collision. Les deux véhicules ont été immobilisés sur la bande d'arrêt d'urgence. S'en est suivi un bouchon de 4 à 5 km qui s'est terminé vers 16h30.

Plus tôt ce matin, vers 8h, sur l’A7 à hauteur de Mersch, à 500 mètres de la sortie Mierscherberg, une conductrice qui venait de Mersch et roulait vers Ettelbruck a perdu le contrôle de sa voiture. Son véhicule a dérapé jusqu’à la glissière de sécurité, s'est renversé et a percuté une voiture. Blessés, les deux conducteurs ont été conduits à l’hôpital.