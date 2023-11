Ralf Schumacher évoque l’accident de son frère: «La vie est injuste»

«Toujours été solidaires»

Dans l’interview, on demande également au plus jeune des deux frères Schumacher s’il était jaloux de Michael et de sa fabuleuse carrière, auréolée de 7 titres de champion du monde. «Au grand maximum d’une montre rare que j’aurais aimé avoir», répond Ralf en plaisantant. Avant de rajouter, plus sérieusement: «Non, dans la famille Schumacher, nous avons toujours été solidaires, affirme l’ancien pilote de Formule 1, ajoutant qu’il n’y a jamais eu de jalousie entre lui et son frère. Je n’étais simplement pas assez bon».