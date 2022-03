Formule 1 : Ralf Schumacher veut imiter son grand frère

L'Allemand, présent en Formule 1 de 1997 à 2007, aimerait imiter son frère aîné Michael qui va reprendre sa carrière en 2010 avec la nouvelle écurie Mercedes, a-t-il confié à l'agence allemandeSID.

Il n'a pas précisé son nom, mais a indiqué que «les conditions sportives et les perspectives de succès ne (l') avaient pas convaincu».

L'ancien pilote Jordan (1997-98), Williams (1999-2004) et Toyota (2005-07), vainqueur de six Grand Prix, pourrait intéresser Renault et Toro Rosso, à la recherche d'un second pilote.