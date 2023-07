Lutte intense annoncée au rallye de Luxembourg

«On peut viser la première place»

Côté pilotes luxembourgeois, Steve Fernandes, qui a déjà goûté aux deuxième et troisième marches du podium, se montre ambitieux: «L’année dernière, j’avais une voiture d’ancienne génération. J'ai dû prendre des risques et ça n’a pas payé, mais cette année, avec la nouvelle Hyundai, on peut viser la première place, même si la concurrence s'annonce rude».

Le jeune Charles Munster, petit frère du pilote M-Sport Grégoire Munster, arrive lui aussi avec une nouvelle monture, la même Hyundai que son compatriote, et espère oublier la déception de l’an dernier: «C’était frustrant, on menait notre catégorie et on sort dans le dernier virage du rallye. Avec la nouvelle Hyundai, on se rapproche des leaders à chaque rallye, donc pour nous c’est une bonne année d’apprentissage et on espère un bon résultat ici».