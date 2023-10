Rallye: «C'est extraordinaire de rouler avec ce genre de véhicule»

La Puma Rallye1 Hybride de l'équipe M-Sport peut atteindre les 500 chevaux. M-SPORT

«L'essentiel»: Êtes-vous content de ce premier rallye en WRC1?

Grégoire Munster: On est assez satisfaits du rythme qu'on a mis sur ce rallye. Tout le monde était unanime pour dire que c'était une belle entrée en matière. On se situait à environ 1 seconde au kilomètre des plus rapides, donc c'est assez encourageant.

Vous avez aussi rencontré quelques péripéties…

Oui, en commençant par un oubli de notes de mon copilote. C'est son 160e rallye et c'est la première fois que ça arrive. J'ai moi aussi commis une erreur qui nous a coûté une double crevaison et on a eu des problèmes de freins. On a eu des soucis, mais on a trouvé des solutions à chaque fois.

Avez-vous senti des progrès au fil des spéciales?

Oui on se sentait de plus en plus à l'aise avec la voiture. Le premier jour, pour nos débuts dans la catégorie reine, nous sommes partis derniers. Partir tard est un avantage par rapport à celui qui ouvre la route. Comme on était sur terre, la première voitures balaie les granulés de poussière et, au fur à à mesure que les voitures passent, les traces sont plus nettoyées. À la fin du premier jour, on a donc terminé 7e. À partir du deuxième jour l’ordre a été inversé. Le samedi et le dimanche, on ouvrait la route. On balayait pour les autres, donc c'était impossible de faire des temps corrects. Mais ça fait partie de l'apprentissage. En WRC2 on n’avait jamais ce problème car les WRC ouvraient la route pour nous.

Quelle est la différence entre la Puma Rallye1 Hybrid que vous pilotiez au Chili et votre voiture en WRC2?

La voiture de Rallye2 fait aux alentours de 300 chevaux, tandis que dans la catégorie reine, un véhicule dispose de 370 chevaux de base et d'un kit hybride qui lui permet d'avoir jusqu'à 500 chevaux quand il est activé.

Quand on sort d'un rallye WRC, on ne doit penser qu'au prochain…

C'est extraordinaire de rouler avec ce genre de véhicule à la pointe de la technologie. Une fois qu'on l'a fait, on ne veut plus rien d'autre. Mais il faut réussir à prouver son niveau dans la catégorie inférieure pour avoir une opportunité à plus haut niveau.

Quand se présentera la prochaine opportunité?

Notre contrat prévoyait une saison complète en WRC2 avec deux courses dans la catégorie reine. Après le Chili, nous participerons dans trois semaines au rallye d'Europe centrale en WRC. On voulait tester cette voiture une fois sur terre et une autre sur l'asphalte.