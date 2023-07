Recommandation au Luxembourg: Ramener des animaux de ses vacances peut être dangereux

Cet été, votre amour de vacances est une boule de poils qui vous a sauté dessus alors que vous rentriez de la plage? Et bien, il vaut mieux éviter de poursuivre la romance une fois revenu à la maison. L'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA) appelle en effet les résidents qui voyagent pour les vacances à ne pas ramener «des animaux dont le statut vétérinaire est inconnu ou pour lequel les documents d'importation ne sont pas en règle».

Une recommandation pour éviter de «compromettre la santé des citoyens et des animaux au Grand-Duché», explique l'ALVA. Celle-ci indique que «parmi les risques majeurs, figure l'introduction de la rage». Le pays a été épargné par cette maladie incurable et mortelle depuis 2001, mais le virus «infecte aussi bien les animaux sauvages que domestiques et est transmis à l'homme par la salive de l'animal infecté», rappelle l'ALVA. La maladie est présente, à l'heure actuelle, dans plus de 150 pays, dont quelques destinations de vacances comme la Turquie, le Maroc, ou encore la Tunisie et l'Algérie.