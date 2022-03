Ramener des chercheurs et déposer des brevets

LUXEMBOURG - La recherche semble avoir le vent en poupe.

Philippe Dole est venu de Bristol pour poursuivre ses recherches sur le photovoltaïque à l'Uni. Bruno Domon a lui débarqué de Zurich pour travailler au CRP-Santé. Ils font partie de ces chercheurs étrangers que le pays attire via les plans Attract et Pearl.

Dans les prochaines années, la recherche s'appuiera plus sur les partenariats public/privé et internationaux. Et sur une plus grande liberté des chercheurs, même s'ils ne pourront pas faire n'importe quoi des aides financières, «l'efficacité des dépenses devant être maximisée». Les chercheurs attendent beaucoup aussi de la Cité des sciences à Belval, qui doit devenir un moteur de la recherche.