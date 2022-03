Football : Rami: «Je veux donner tort à certains dirigeants»

Le champion du monde français licencié par l'OM s'est confié dans l'émission «Team Duga» de «RMC».

Et qu'il était motivé par le désir de «donner tort» à certains. «Ce qui me plaît, j'aime ça, c'est quand on n'a plus confiance en moi et quand on pense qu'on a réussi à m'enterrer. C'est là que je ressors de tout ça. C'est la force de mon mental». Il a ajouté: «Je n'attends qu'une chose: trouver un club et montrer à tout le monde que je suis encore là».