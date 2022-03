Selon Pamela Anderson : «Rami menait une double vie, j'ai été arnaquée»

La romance entre l'actrice et le footballeur est brisée. La Canadienne a vidé son sac sur Instagram et n'est pas tendre avec le champion du monde.

Pamela Anderson est «dévastée». L'actrice canadienne se lâche sur Instagram, dans un post publié vers 9h ce mardi. «Les deux dernières années de ma vie ont été un grand mensonge», écrit-elle en commentaire d'une photo d'elle et d'Adil Rami, en noir et blanc, comme pour montrer que la romance entre l'ancienne de «Bay Watch» et le champion du monde français est bel et bien morte.