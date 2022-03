Rammstein est passé près de la séparation

Le groupe allemand a mis près de deux ans à boucler son dernier album.

Kruspe affirme dans cette interview que "ce disque a été le pari le plus risqué de notre vie. On a cru de nombreuses fois qu'on n'arriverait jamais à le finir. Il y toujours beaucoup de tensions entre nous. On a des rapports vraiment destructeurs. Il y a plein de disputes, beaucoup d'agressivité et beaucoup de frustrations quand on enregistre un disque. Cette situation nous frustre et on n'a pas envie d'avoir à supporter ça. C'est dur à vivre. On est six, on a une opinion sur tout et chacun d'entre nous s'imagine qu'il sait tout.»