Football Leaks : Ramos estime qu'on veut «déstabiliser» le Real

Le défenseur madrilène assure que les «Football Leaks» autour de Cristiano Ronaldo n'affecteront pas son club.

Les récentes accusations d'évasion fiscale visant certains footballeurs, dont la star madrilène Cristiano Ronaldo, sont destinées à «déstabiliser» le Real Madrid, estime le capitaine du club merengue Sergio Ramos. Il assure que ces révélations, baptisées Football Leaks , n'affecteraient pas le rendement de l'équipe. «Il y a sans doute du vrai et du faux, on essaie de déstabiliser le groupe au moment où nous sommes au mieux. Mais je ne crois pas que cela aura la moindre importance sur le groupe», a déclaré l'international espagnol en conférence de presse avant le match de Ligue des champions contre Dortmund mercredi.

«Ce sont des questions très délicates. J'ai confiance dans la loi, dans la justice, et c'est elle qui est le mieux placée pour prendre ce genre de décisions. C'est un sujet un peu embarrassant mais je crois qu'avant toute chose, cela ne doit affecter aucun joueur, et encore moins l'équipe», a-t-il ajouté. «C'est un sujet délicat mais je ne crois pas que cela affecte notre rendement.»

Paradis fiscaux

Ces accusations sont tombées alors que Cristiano Ronaldo est le grand favori pour le Ballon d'Or 2016, qui doit être décerné lundi prochain. Et Ramos lui a apporté son soutien mardi. «Il apporte sa motivation au groupe, c'est un buteur-né et c'est le joueur le plus important de l'histoire du Real Madrid», a expliqué le défenseur espagnol. «Si l'on parle du Ballon d'or, les choses sont claires. Avoir gagné la Ligue des champions et l'Euro, cela en dit long. C'est le meilleur de l'année et pour moi il doit être Ballon d'or», a-t-il conclu.