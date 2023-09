Le Luxembourg en bref: Une rampe pour cyclistes et piétons sur le pont Jean-Pierre Buchler

Une rampe pour cyclistes et piétons sur le pont Jean-Pierre Buchler

La nouvelle rampe Mühlenweg pour cyclistes et piétons donnant sur le pont Jean-Pierre Buchler a été inaugurée ce lundi par François Bausch, le ministre de la Mobilité.

La nouvelle passerelle du pont Jean-Pierre Buchler permet d’accéder directement depuis la partie nord-est du quartier de Gasperich à la gare centrale et relie ainsi la ville au nouveau parc du ban de Gasperich, notent le ministère et les Ponts et Chaussées dans un communiqué.