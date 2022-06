Football/Mercato estival 2022 : L'espoir écossais Calvin Ramsay signe à Liverpool

Nemanja Matic, en fin de contrat après cinq saisons à Manchester United, rejoint José Mourinho à l'AS Rome, a annoncé lundi le club italien, avec qui l’athlétique milieu serbe de 33 ans s'est engagé pour un an.

«La Roma est un grand club, avec des supporters fantastiques et un entraîneur, Mourinho, que tout le monde connaît. Cela n'a pas été compliqué de choisir de venir ici», a commenté la recrue, citée par le club.

Mourinho a déjà dirigé Matic à Chelsea et à Manchester United. Le Portugais apprécie les qualités physiques et techniques de ce joueur, sur lequel il compte pour compenser le départ attendu de l'Arménien Henrikh Mhkitaryan, en fin de contrat à la Roma et en partance pour l'Inter Milan selon la presse italienne.