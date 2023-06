Bella Ramsey: «je pense que mon genre a toujours été fluide»

Bella Ramsey, qui a fait son coming out non binaire en janvier 2023 , constate que son orientation sexuelle est en perpétuel changement. «On ne sait jamais complètement qui on est, cela évolue constamment», confie l’artiste de 19 ans dans «Vogue».

Bella, qui incarne Ellie dans la série horrifique «The Last of Us» , aux côtés de Pedro Pascal , a adoré jouer avec cet acteur. En plus, le Chilien de 48 ans, qui a une sœur transgenre, est un homme très ouvert d’esprit. «Il a toujours été d’un grand soutien pour moi. On prend soin l’un de l’autre», dit Bella qu’on prenait souvent pour un garçon durant son enfance. «Je pense que mon genre a toujours été fluide, ajoute la star. Si quelqu’un m’appelait par «elle» ou «il», cela m’était égal. Mais quand on utilisait le pronom «il» pour me désigner, c’était un peu plus excitant. En fait, je me sens juste comme une personne.»