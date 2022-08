Malédiction: Ramsey «le tueur de célébrités» a encore frappé

Steve Jobs, Whitney Houston, Paul Walker, Robin Williams, David Bowie, Nancy Reagan, Stephen Hawking et même Oussama Ben Laden et Mouammar Kadhafi, tous sont décédés le jour même ou le lendemain de la réalisation de celui qui évolue désormais à l'OGC Nice. Une vingtaine de «stars» auraient ainsi été victimes de la «malédiction Ramsey»… et une de plus depuis lundi, jour du décès de la célèbre actrice Olivia Newton-John…