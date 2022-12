Aventure inoubliable: Raphaël Fiegen et sa meute de chiens en Laponie

Aventurier globe-trotter et musher, comprenez conducteur de traîneau à neige tiré par un attelage de chiens, Raphaël Fiegen a traversé récemment «La Voie Royale», un sentier de trekking d'environ 425 km de longueur, au nord de la Suède. Un film intitulé «The Law of 3» a été réalisé lors de ce fabuleux périple et il sera projeté ce vendredi 16 décembre, à 19h, au Kinepolis à Esch-Belval.

«C’était trop relax», reconnaît-il d’emblée, entouré de sa meute à proximité de l’école en forêt à Esch. «Les chiens ont vraiment bien travaillé et c’était même un peu trop facile, mais c’est un projet qui me tenait vraiment à cœur, car c’était un hommage à mon père décédé il y a cinq ans».

D’autres aventures à l’horizon

La meute de Raphaël Fiegen est composée de trois races différentes. Des Groenlandais, des Huskies de Sibérie et des Huskies d’Alaska. Une belle meute élevée au Grand-Duché et qui se développe d’année en année. «Ma prochaine aventure sera un projet pédagogique. Je vais partir avec des lycéens en Finlande. On va leur apprendre à s’occuper des chiens, à faire un feu, à s’orienter avec ou sans boussole. On partira à l’aventure et ils reviendront au Luxembourg avec des carottages de permafrost à analyser».