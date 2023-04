Astronaute belgo-luxembourgeois: Raphaël Liégeois a débuté sa formation à Cologne

«Chacun de nous cinq partira une fois par an»

Selon l’Agence spatiale européenne, les candidats astronautes seront formés selon les normes les plus élevées en vue de futures missions spatiales. Au cours de la formation de base, ils devront tout apprendre sur l'exploration spatiale, les disciplines techniques et scientifiques, les systèmes et opérations spatiaux, ainsi que la sortie dans l'espace et la formation à la survie. «Je vais apprendre le russe et il y aura des mises à niveau sur différents sujets. On va faire des stages de survie... Je suis très excité à l'idée de démarrer tout ça», confiait en mars Raphaël Liégeois à L’essentiel.

Pour sa promotion, l'objectif sera d'abord d'aller vers la Station spatiale internationale (ISS) entre 2026 et 2031. «Chacun de nous cinq partira une fois par an. Par la suite et plus globalement, pour l'Agence spatiale européenne, le but, c'est d'explorer plus loin. Aller vers la Lune et se servir d'une base lunaire pour aller plus loin, éventuellement vers Mars», précisait-il.