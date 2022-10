Evaluation: «Rapide mais trop dépendant»: comment le Luxembourg a géré le Covid?

L'heure du bilan. Si la pandémie de Covid-19 n'est pas officiellement terminée, le retour à la vie «normale» s'est confirmé au cours des derniers mois et la nécessité d'évaluer la gestion d'une crise sanitaire unique dans l'histoire récente s'impose. Une crise que le Luxembourg a plutôt bien gérée, estime l'OCDE dans un rapport présenté mercredi au Luxembourg.

L'organisation internationale d'études économiques salue ainsi «une réaction rapide et agile face à un coronavirus qui n'avait pas été anticipé». Mettant en avant une communication efficace et l'implication des acteurs locaux, l'OCDE note également une surmortalité plus faible que dans les autres pays grâce notamment à «un système de santé qui s'est remarquablement adapté».