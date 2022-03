Bactéries E.coli – Rappel massif de pizzas surgelées au Luxembourg

Samedi, le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire a confirmé samedi que le Luxembourg était concerné par ce rappel massif. Les produits concernés, vendus chez Auchan, et peut-être ailleurs, sont les suivants : toutes les pizzas de la gamme Fraich’Up (suprême 3 viandes, bolognaise, fromage, poulet, royale, creamy reine, creamy raclette, Italie pizza burger, little italy, poulet crème champignons, kebab, …)