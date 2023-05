Rappeur arrêté pour avoir critiqué les coupures d'électricité

Un rappeur populaire en Birmanie a été arrêté pour avoir critiqué en ligne la junte à propos des coupures d'électricité, fréquentes dans le pays tourmenté par un violent conflit civil, a indiqué l'armée au pouvoir, qui l'accuse de «répandre de la propagande». L'artiste Byu Har a été arrêté pour «incitation avec l'objectif de troubler la paix et la stabilité de la nation, et l'acte de répandre de la propagande», a annoncé dimanche l'équipe de communication du gouvernement militaire, qui ne précise pas le lieu où il est détenu.

Situation détériorée

Byu Har est le fils d'un compositeur birman connu, Naing Myanmar, dont l'une des chansons a été largement reprise lors des protestations contre le coup d'Etat. Les coupures d'électricité sont fréquentes dans ce pays pauvre d'Asie du Sud-Est, où le réseau archaïque n'est pas adapté aux pics de la demande durant les mois chauds de l'été. La situation s'est détériorée en raison de la hausse du prix de l'essence et des attaques de combattants antijunte contre les infrastructures, ont expliqué les militaires.

La répression a pris dans ses mailles des dizaines d'artistes et de célébrités. L'an dernier, deux mannequins célèbres avaient été arrêtées pour avoir porté atteinte «à la culture et à la dignité» du pays, en mettant en ligne des vidéos sur la plateforme OnlyFans, connue pour ses contenus pour adultes.

Le conflit qui a suivi le coup d'Etat entre l'armée et ses opposants politiques et ethniques a fait plus de 3 500 morts, selon un groupe de surveillance local.