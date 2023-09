«Quand je parle de rue ou d'amour, c'est réel»

1 / 3 Le rappeur luxembourgeois Brooze dévoile son nouvel album, ce samedi à la Rockhal. Il le présente à «L’essentiel». Sara Lima/L'essentiel Sara Lima/L'essentiel Sara Lima/L'essentiel

«L’essentiel»: Quatre ans après «Vun Scheffleng bis op Esch», tu sors ton deuxième album «Vu Schëffleng bis op Esch an erëm zeréck»

Brooze: Oui, le style musical est différent, mais comme sur le premier, je raconte mon quotidien, mes journées passées entre Schifflange et Esch. Je considère davantage mes autres projets (NDLR: «Iwert dem Gesetz» et «Ech brauch Suen») comme des mixtapes. Pour «Ech brauch Suen», j’avais beaucoup de sons en stock et comme le dit le titre, besoin d’argent. C’était moins un projet artistique.

L’idée était de boucler la boucle?

Oui, d’une certaine manière. J’avais mis trois ans à enregistré le premier, sorti 2019. J’avais besoin de vivre de nouvelles choses avant de faire un nouvel album. C’est ce qui s’est passé ces quatre dernières années. Je suis plus âgé, mon point de vue a changé sur certaines choses. On entend un Brooze plus réfléchi sur cet album, moins enervé, plus mélancholique et profond. Mais ça reste street. J’ai aussi mis trois ans à le faire, c’est le même concept que le premier album.

Quelles ambiances musicales sont sur l’album?

J’étais déjà ouvert au niveau des styles, et sur ce disque on retrouve de la drill, du 2-Step, de la trap et aussi un son avec un sample de rock. Les producteurs principaux sont Dany Schumacher et Lou Schwarz, et sur la moitié de l’album j’ai aussi enregistré moi-même, à partir de type beats. Même s’il y a des styles différents sur l’album, l’ensemble est cohérent.

Le premier single dévoilé, «FVCKED UP SH !T» est différent, plus rock et chanté

Ça c’est vraiment nouveau, ça vient du cœur, d’une histoire sentimentale. Je fais ce genre de son sans réfléchir si ça va aller avec mon image ou non. Je ne veux pas rester bloqué dans une case. Ce que je fais, c’est authentique, quand je parle de la rue ou de l’amour, pleurer ou être en colère, c’est réel. Essayer de conserver une image, en revanche, ça ne l’est pas.

Qu’est-ce que tu écoutes le plus ces derniers mois?

Principalement mes morceaux, car je suis mon propre manager et je dois savoir si je peux faire mieux. Après, j’écoute tellement de choses du rap américain, allemand ou français (34a ou Djadja et Dinaz) jusqu’aux Beatles et à John Lennon.

Tu vivais à Berlin. Quand es-tu revenu au Luxembourg?

J’y étais environ deux ans et je suis rentré en 2022. C’était la période de la pandémie, donc c’était un peu triste. Mais je rentrais souvent au Luxembourg, quand j’avais le mal du pays.

Qu’as-tu prévu pour la soirée de sortie de l’album?