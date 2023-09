Rapport international: Lutte contre le blanchiment: le Luxembourg pourrait (encore) mieux faire

Pexels

Fondé en 1989, le Groupe d’action financière (GAFI), organisme intergouvernemental – qui compte 38 pays adhérents et vise à améliorer la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme - a rendu son rapport concernant le Grand-Duché, ce mercredi. Un rapport établi par cinq pays évaluateurs (le Canada, les États-Unis, l'Islande, la Grèce et Guernesey), couvrant la période 1er janvier 2017-18 novembre 2022.

Selon ce rapport, si le Luxembourg «dispose d'un solide cadre de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et d'une bonne compréhension de ses risques» et que «les autorités font bon usage des renseignements financiers et coopèrent efficacement avec leurs homologues internationaux», il devrait «se concentrer davantage sur les secteurs exposés à un risque important de blanchiment d'argent tels que l'immobilier et les professionnels du secteur non financier».

Le Luxembourg doit, selon lui, également mieux surveiller les organisations à but non lucratif et sensibiliser ce secteur au risque d'être utilisé pour blanchir l'argent ou financer le terrorisme.

«Le Luxembourg n’est pas une terre d’accueil pour les fonds d’origine illégale» Sam Tanson

Le gouvernement s'est félicité que le GAFI reconnaisse «la qualité du dispositif luxembourgeois», notamment sur le cadre technique (lois, règlements) puisque 28 recommandations du GAFI sur 40 sont considérées «conforme» et onze «en grande partie conforme». Même si en ce qui concerne son efficacité, le système reste perfectible.

«La reconnaissance de la performance du dispositif luxembourgeois en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme renforce la crédibilité du Luxembourg sur la scène internationale», s'est félicité la ministre écologiste de la Justice, Sam Tanson. «Aujourd’hui, le signal est donc clair: le Luxembourg n’est pas une terre d’accueil pour les fonds d’origine illégale». De son côté, la ministre des Finances Yuriko Backes (DP) a salué ce rapport «qui confirme la robustesse et l'intégrité de notre place financière».

